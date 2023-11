Richarlison comenta sobre lista de Diniz para Seleção: ‘Se eu fosse ele, também não me convocava’

O técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, divulgou a terceira lista de convocados para as Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo 2026, na última segunda-feira (06). As partidas serão contra Colômbia, no dia 16, e Argentina, no dia 21, no Maracanã. A convocação foi marcada pela chegada do jovem Endrick, de 17 anos, e ausência de nomes presentes anteriormente, como Richarlison.

O atacante do Tottenham comentou sobre a lista de convocação após o duelo contra o Chelsea, de 1 a 4, na noite de ontem (06), pela Premier League.

“Claro que fiquei triste ali na hora de não estar, mas entendo o Diniz. Se eu fosse ele, também não me convocava. Não venho apresentando um bom futebol, venho devendo. Claro que dei uma melhorada nos últimos jogos, mas mesmo assim falta muito para vestir a camisa da seleção”, disse em entrevista à ESPN.

O camisa 9, que participou da Copa do Mundo de 2022, ressaltou a importância de atuar na Seleção Brasileira, e que aspira retornar em breve, depois de “voltar ao 100%”.

"Tenho que estar no meu 100%, e não estou no meu 100%. Acho que o professor fez a escolha certa. Os meninos estão voando, então cabe a mim trabalhar. Com certeza, vou voltar. Não cheguei aqui à toa. Cabe a mim trabalhar forte durante o dia a dia, pegar uma sequência boa aqui no Tottenham".

Richarlison ainda deve realizar uma cirurgia na região do púbis após fortes dores na região desde o início do ano. “Venho há oito meses sofrendo, guerreando, olhando para seleção, para o clube e não olhava para mim. Acho que chegou o momento de descansar, dar uma pausa”, acrescentou.

Confira a lista dos convocados por Fernando Diniz

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Lucas Perri (Botafogo).

Laterais: Emerson Royal (Tottenham), Carlos Augusto (Inter de Milão) e Renan Lodi (Olympique de Marselha).

Zagueiros: Bremer (Juventus), Gabriel Magalhães (Arsenal), Nino (Fluminense) e Marquinhos (PSG).

Meio-Campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Douglas Luiz (Aston Villa), Joelinton (Newcastle), Raphael Veiga (Palmeiras) e Rodrygo (Real Madrid).

Atacantes: Endrick (Palmeiras), Gabriel Jesus (Arsenal), Gabriel Martinelli (Arsenal), João Pedro (Brighton), Paulinho (Atlético-MG), Pepê (Porto), Raphinha (Barcelona) e Vinicius Junior (Real Madrid).

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da coordenadora de OLiberal.com, Heloá Canali)