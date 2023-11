Com Endrick na lista, Fernando Diniz convoca Seleção Brasileira para jogos das Eliminatórias

O técnico Fernando Diniz convocou a Seleção Brasileira na tarde desta segunda-feira (6) para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. Em uma lista cheia de novidades, o destaque ficou para o garoto Endrick, de 17 anos, que atua pelo Palmeiras.

A joia palmeirense não é a única estreia da Seleção. Além dele, outros três jogadores terão a oportunidade de vestir a Amarelinha pela primeira vez: os atacantes João Pedro (Brighton-ING), Paulinho (Atlético-MG) e Pepê (Porto-POR). Todos eles atuaram pelas seleções de base e equipe olímpica.

Outra novidade na convocação de Diniz foi a convocação de somente três laterais. Dos chamados, apenas um deles é opção pela direita: Emerson Royal (Tottenham-ING). Além dele, estão na lista os laterais-direitos Carlos Augusto (Inter de Milão-ITA) e Renan Lodi (Olympique de Marselha-FRA).

Ausências

Duas figurinhas carimbadas na Seleção Brasileira não foram chamadas para as partidas por lesão. O camisa 10 da equipe, Neymar, é um deles. O meia-atacante passou por uma cirurgia após romper os ligamentos do joelho esquerdo em seu último jogo pelo Brasil. O atacante do Al-Hilal deve levar entre seis e oito meses para voltar à ativa.

Outro que ficou de fora foi o capitão da equipe, Casemiro. O jogador tem um problema na coxa e ficará fora “por algumas semanas”, segundo anunciou o Manchester United.

Agenda

O Brasil terá, nos próximos dias, dois compromissos pelas Eliminatórias. No dia 16, a Seleção encara a Colômbia, em Barranquilla. Já no dia 21, os comandados de Fernando Diniz enfrentam a Argentina, no Maracanã.