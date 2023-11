Neymar faz homenagem ao Fluminense pelo título da Libertadores e cita amigos no Instagram

O título da Libertadores conquistado pelo Fluminense-RJ, na noite deste sábado (4), diante do Boca Juniors, no maracanã, colocou o clube carioca na galeria dos grandes campeões da competição. A conquista fez o atacante Neymar, da Seleção Brasileira e do Al Hilal, da Arábia Saudita, homenagear o clube e alguns amigos nas redes sociais.

Neymar utilizou o story da sua conta no Instagram para homenagear o clube carioca e seus amigos e escreveu: “Parabéns, Fluminense”. O atleta marcou os amigos Marcelo, Nino e André, com quem jogou na Seleção Brasileira, além de Paulo Henrique Ganso, com quem atuou no Santos e também na Seleção e Felipe Melo.

O jogador se recupera de uma cirurgia, após romper os ligamentos do joelho, em partida contra o Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo. A cirurgia foi realizada na última quarta-feira (2) e o prazo de recuperação é de oito meses.