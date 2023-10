Escolinha de futebol gratuita da CBF em Belém está com últimos dias de inscrições abertas

Com aulas gratuitas de futebol para meninos e meninas, o projeto “Gol do Brasil” está com inscrições abertas até a próxima quinta-feira (19) para jovens interessados em aprender a jogar o esporte mais famoso do mundo. Ao todo, são 240 vagas para jovens entre 6 e 17 anos, que terão aulas nos campos do Centro Esportivo da Juventude (CEJU), no complexo do Mangueirão.

O projeto ofertado pela CBF, com apoio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (SEEL), é voltado para crianças e jovens da rede pública de ensino, que residem nos bairros ao redor do Mangueirão. As aulas serão realizadas nos turnos da manhã e tarde, com objetivo de ensinar mais que o esporte, mas também valores aos alunos, segundo o professor Emmanuel Ribeiro.

“Um dos principais objetivos do Gol do Brasil é trabalhar as habilidades de vida, dentro do campo. São diversas atividades trabalhadas, que vão de autoconhecimento, relacionamento interpessoal, a resolução de problemas e assim por diante. Uma das maiores motivações de atuar nesse projeto é compreendê-lo como uma ferramenta primordial na vida dessas crianças e adolescentes, que conhecerão possibilidades de serem exemplos de cidadãos em nossa sociedade”, disse.

Inscrição

Para realizar a inscrição, pais ou responsáveis devem ir até a sede da SEEL, localizada na Av. Augusto Montenegro, entre 9h e 15h, levando os documentos necessários, que são: comprovante de matrícula em uma instituição de ensino da rede pública, atestado médico, comprovante de residência, duas fotos 3x4, e cópias de RG e CPF.