O 7 é místico: Paysandu já goleou mais de 20 vezes por 7 a 0; veja a lista e suas vítimas

Na última semana o Paysandu comemorou ao lado do seu torcedor, na Curuzu, o tão sonhado acesso. Ao som da aparelhagem Super Pop, o Papão oleou o Castanhal por 7 a 0, em amistoso. O placar é considerado “místico”, pelo torcedor bicolor, já que, no dia 22 de julho de 1945, o Papão goleou o Remo, seu maior rival, por 7 a 0, em pleno Baenão, pelo Campeonato Paraense. Mas na história o clube alvicleste já venceu mais de 20 partidas por esse placar e com um clube sendo goleado três vezes pelo mesmo marcador.

O Papão da Curuzu já goleou 23 vezes pelo placar de 7 a 0 na história, de acordo com o site “Futebol 80”. A última vez foi diante do Japiim e a mais emblemática, foi diante do Remo. Mas o Paysandu possui um clube que foi o mais goleado por 7 a 0 em mais de 109 anos. Em jogos oficiais, o Papão goleou 14 vezes com esse placar, sendo a sua maior vítima a equipe do Júlio César, que disputou várias edições do Campeonato Paraense e que já foi extinto. A equipe do Júlio César foi goleada três vezes pelo Papão por 7 a 0 em todas as ocasiões foram partidas oficiais válidas pelo Parazão de 1973, 1940 e 1969. O segundo time mais goleado pelo papão por 7 a 0 é o Panther, com duas goleadas.

A primeira vez em que o Paysandu goleou por esse placar na história, foi no dia 23 de dezembro de 1914, contra o Pinheiro (PA), em um amistoso, porém, sem registro dos autores dos gols.

O clube alviceleste possui uma “mística” com o número 7 e isso fez o Papão aposentar a Camisa 7. O clube não usa mais essa numeração e, faz questão de comemorar o feito do Paysandu ter goleado o Remo, dentro do Estádio Baenão, de propriedade do maior rival, em 1945. A goleada por 7 a 0 diante do Leão Azul, também faz parte da machinha popular do clube bicolor, em que em trecho diz: “Pintou o 7 em uma tela azul, foi feito sem defeito o Papão da Curuzu”.

Veja as goleadas por 7 a 0 aplicadas pelo Paysandu na história

29.03.1914 - Paysandu 7 x 0 Pinheiro-PA - Amistoso

23.12.1917 - Paysandu 7 x 0 FAC (MA) - Torneio Maranhão

01.01.1920 - Paysandu 7 x 0 Nacional-AM - Amistoso

03.06.1924 - Paysandu 7 x 0 Panther - Parazão

25.05.1924 - Paysandu 7 x 0 Panther - Parazão

16.11.1926 - Paysandu 7 x 0 Uruitá - Amistoso

17.10.1937 - Paysandu 7 x 0 Júlio César - Parazão

04.08.1940 - Paysandu 7 x 0 Júlio César - Parazão

22.07.1945 - Paysandu 7 x 0 Remo - Parazão - Gols de Hélio (2), Farias, Soiá (3) e Nascimento

12.11.1950 - Paysandu 7 x 0 Time Negra de Bragança (PA) - Amistoso

09.11.1952 - Paysandu 7 x 0 Auto Clube (PA) - Parazão

16.06.1960 - Paysandu 7 x 0 Belenense - Parazão

18.05.1969 - Paysandu 7 x 0 Júlio César - Parazão

25.06.1969 - Paysandu 7 x 0 Sacramenta - Parazão

27.02.1977 - Paysandu 7 x 0 Júlio César - Torneio Juvêncio Dias (PA)

14.09.1980 - Paysandu 7 x 0 Combatentes Luzeiro de Vigia/Uruitá - Amistoso

06.05.1981 - Paysandu 7 x 0 Ipiranga de Maracanã (PA) - Torneio Pará

14.04.1988 - Paysandu 7 x 0 Independente de Belém - Parazão

27.08.1992 - Paysandu 7 x 0 Sport Belém - Parazão

30.04.1995 - Paysandu 7 x 0 Sereu - Amistoso

04.05.1995 - Paysandu 7 x 0 Marituba - Amistoso

11.01.2001 - Paysandu 7 x 0 Docenorte (PA) - Amistoso

11.10.2023 - Paysandu 7 x 0 Castanhal - Amistoso