Com futuro incerto de Ancelotti no Real Madrid, possíveis substitutos são apontados

O futuro de Carlo Ancelotti no Real Madrid segue indefinido, enquanto aumenta a possibilidade do técnico italiano comandar a Seleção Brasileira em 2024. E, mesmo sem saber o destino do atual comandante da equipe merengue, a imprensa espanhola já aponta novos nomes para substituí-lo.

Segundo os veículos de imprensa espanhóis, o nome preferido para substituir Ancelotti é Xabi Alonso. O técnico do Bayer Leverkusen, tem contrato com a equipe até junho de 2026, mas teria um acordo para deixar o clube caso recebesse proposta para treinar em um dos clubes em que jogou na carreira, sendo o Real Madrid um deles.

Raúl, técnico do Castilla, time B do clube, também seria uma possível solução interna do Real Madrid. Ele sonha em comandar a equipe principal, na qual foi ídolo como atacante. O ex-lateral Arbeloa, treinador do sub-19 merengue, estaria à frente nas possibilidades, mas o fato de nunca ter treinado um time profissional estaria pesando contra.

Zidane seria um nome discutido também, o ex-meia francês comandou o Real Madrid em 11 títulos, incluindo três seguidos na Champions League. Com duas passagens como comandante do time merengue, ele não treina nenhuma equipe desde que deixou Santiago Bernabéu em 2021, e é avaliado para um possível retorno no próximo ano.