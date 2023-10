Em homenagem na Itália, reitor de universidade 'crava' Ancelotti como novo técnico do Brasil

Um evento realizado na Itália nesta semana quase "entregou" a contratação do técnico Carlo Ancelotti para comandar a Seleção Brasileira. Apesar de ser tratado como certo nos bastidores da CBF, o italiano, que tem contrato com o Real Madrid, despista quando perguntado sobre o assunto. No entanto, em uma homenagem que recebeu na Universidade de Parma, Ancelotti viu seu destino "cravado" pelo reitor da Instituição.

"Em 2024, Carlo Ancelotti tem uma aventura extraordinária que seria apenas um sonho para muitos treinadores: treinar o Brasil. É o primeiro estrangeiro dos últimos 60 anos que dirigirá a Seleção. O quarto em toda a história. A admiração que sentimos por ele é generalizada e vai além de qualquer lugar ou time. Será o último prêmio que Carlo entregará", disse Paolo Andrei durante discurso.

Além da fala do reitor, os próprios conteúdos institucionais apontavam Ancelotti como novo treinador do Brasil. No release entregue à imprensa, o italiano foi definido como "atualmente no comando do Real Madrid e em 2024 treinador da seleção brasileira".

O técnico do Real Madrid recebeu o título de Doutor Honoris Causa em Ciências e Técnicas de Atividades Motoras Preventivas e Adaptadas.