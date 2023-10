Jogadores do Real Madrid ganham carros de luxo de 'presente', que custam até R$ 978 mil; veja

Nesta terça-feira, o Real Madrid anunciou os carros que seus jogadores receberam de uma montadora de automóveis que patrocina o clube. Em uma tradição anual do time merengue, cada atleta teve a oportunidade de escolher um modelo de sua preferência, recebendo-o gratuitamente.

Pela segunda vez consecutiva, a BMW, fabricante alemã, implementou a iniciativa. A novidade deste ano foi que toda a frota disponibilizada consistia em carros 100% elétricos ou híbridos. Entre os quatro modelos oferecidos, os valores variavam de 57 mil euros (cerca de R$ 310 mil) a 180 mil euros (aproximadamente R$ 978 mil).

O modelo favorito entre os jogadores foi o XM, o mais caro da seleção, escolhido por oito atletas, incluindo o brasileiro Rodrygo e o inglês Jude Bellingham. Já Vinicius Junior optou pelo i4 M50, avaliado em aproximadamente 80 mil euros (ou cerca de R$ 435 mil).

De acordo com informações do jornal "Marca", a montadora alemã instalou pontos de carregamento para os veículos no Centro de Treinamento de Valdebebas do clube, reforçando o compromisso do Real Madrid com a mobilidade sustentável.