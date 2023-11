CBF define data e Brasil enfrentará Inglaterra em amistoso de 'alto nível' em Wembley

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta segunda-feira (6) um amistoso entre as seleções do Brasil e Inglaterra, marcado para o icônico estádio de Wembley, em Londres. A partida está agendada para o dia 23 de março de 2024, pouco antes do confronto já confirmado contra a seleção espanhola.

Esta será a primeira vez em seis anos que a seleção inglesa enfrenta um adversário sul-americano. O último encontro entre Inglaterra e Brasil resultou em um empate sem gols em 2017. O presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, enfatizou o interesse em enfrentar equipes europeias de renome.

"Nosso objetivo é sempre marcar jogos da Seleção contra grandes equipes, especialmente aquelas que têm títulos mundiais, para garantir confrontos de alta qualidade técnica. Isso também proporciona uma avaliação importante do desempenho em testes como esses. Contra Inglaterra e Espanha, no próximo ano, teremos dois clássicos de peso no futebol mundial, prometendo espetáculos memoráveis", afirmou o líder da CBF.

Esses serão os dois primeiros desafios da seleção brasileira em 2024. Além disso, no início de junho, uma nova Data Fifa abrirá oportunidades para amistosos preparatórios para a Copa América, que está programada para ocorrer entre 20 de junho e 14 de julho.

A seleção brasileira chega após enfrentar algumas dificuldades na última Data Fifa de outubro. Sob o comando de Fernando Diniz, o time empatou com a Venezuela por 1 a 1, na Arena Pantanal, e sofreu uma derrota por 2 a 0 contra o Uruguai, no Estádio Centenário.

Com sete pontos, a seleção brasileira está atualmente na terceira posição na tabela das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Nos próximos dias 16 e 21, o Brasil terá pela frente desafios contra a Colômbia e a Argentina, respectivamente.