Fernando Diniz convoca hoje a Seleção Brasileira para os jogos contra Colômbia e Argentina

Esta segunda-feira (6) será de convocação da Seleção Brasileira, para os confrontos diante da Colômbia e Argentina, válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O técnico Fernando Diniz, campeão da Copa Libertadores pelo Fluminense no último final de semana, irá convocar os atletas a partir das 14h, na Sede da CBF, no Rio de Janeiro (RJ).

O comandante Diniz terá algumas mudanças em relação à última convocação, já que o volante Casemiro está machucado. Outros desfalques são o atacante Neymar, que rompeu os ligamentos do joelho contra o Uruguai e ficará afastado por oito meses, se recuperando da cirurgia realizada na semana passada. Diniz deve chamar outro jogador para o posto do lateral-direito Danilo, que saiu machucado da partida contra a Venezuela e ainda se recupera de uma lesão. Outro que deve ficar de fora da lista é o atacante do Arsenal-ING, Gabriel Jesus, com problema muscular.

A Seleção encara a Colômbia, no dia 16 de setembro, às 21h, fora de casa. Já o clássico diante da Argentina, está marcado para o dia 21, no Maracanã, às 21h30. Essas serão as duas últimas partidas da Seleção Brasileira na temporada 2023, que neste momento está na terceira posição das Eliminatórias com sete pontos conquistados. A liderança é da Argentina com 12, seguido do Uruguai com sete.