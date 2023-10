Paquetá pode voltar a ser convocado para a Seleção Brasileira em meio a investigação na Inglaterra

O retorno de Lucas Paquetá à seleção brasileira na próxima data FIFA, em novembro, está sendo discutido na CBF. Fernando Diniz expressou interesse em contar com o meia do West Ham, que ficou de fora das duas primeiras convocações do técnico.

Desde que começou a ser investigado pela federação inglesa de futebol (FA) por possíveis violações de apostas esportivas em agosto, Lucas Paquetá foi vetado na Seleção. No entanto, o jogador continua ativo pelo West Ham - ele foi titular em todas as oito rodadas do Campeonato Inglês, registrando dois gols e uma assistência neste início de temporada.

Devido à sensibilidade do assunto, a decisão de convocar ou não Paquetá para enfrentar Colômbia e Argentina nas Eliminatórias depende não apenas da comissão técnica da Seleção, mas também da direção da CBF. Fernando Diniz e o presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, voltarão a discutir o assunto até o final da próxima semana, quando a próxima lista de convocados será finalizada.

Embora Ednaldo não tenha influência direta nas convocações de Diniz, este é um caso excepcional, semelhante ao de Antony, que foi cortado no mês passado devido a acusações de agressão à ex-namorada. Durante a investigação policial (ainda em curso), o atacante ficou afastado do Manchester United por três semanas e retornou no último jogo, participando por 27 minutos.

A lesão de Neymar, que só retornará aos campos em 2024, torna a presença de Paquetá ainda mais valiosa para a Seleção. No entanto, esse assunto já estava sendo debatido antes do problema com o camisa 10.

Após a última convocação, Diniz teceu elogios ao meia:

"É um jogador que eu adoro. Os outros também o adoram como pessoa, isso ele me transmite também, quando assisto aos jogos dele, desde o Flamengo, que é uma pessoa muito fácil de se tratar", destacou o técnico.

"A gente espera que tudo corra bem com o Paquetá, a gente acredita também que é o momento para ele resolver, espera esteja perto do fim desse problema e possa em breve convocá-lo para ele poder ajudar a seleção brasileira", concluiu.