Jornal inglês afirma que FA investiga Lucas Paquetá por mais lances de cartão amarelo

O meio-campista Lucas Paquetá enfrenta uma crise em sua passagem pelo futebol inglês. Conforme relatado pelo periódico britânico "Daily Mail" nesta quarta-feira, o jogador brasileiro está agora sob investigação por três incidentes ocorridos em diferentes partidas. Todos resultaram na aplicação de cartões ao atleta, levantando suspeitas sobre uma possível ligação com atividades de apostas.

A casa de apostas BetWay, que patrocina o clube do meia, o West Ham, detectou um aumento significativo nas apostas relacionadas a cartões amarelos para o número 10 na sua região natal, Ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro. A Football Association, principal entidade do futebol inglês, começou suas investigações há cinco meses e tem acompanhado de perto o desenvolvimento da situação.

Os incidentes pelos quais Lucas Paquetá está sendo investigado aconteceram durante partidas da Premier League. O primeiro ocorreu em março, quando o jogador fez uma entrada brusca contra o meio-campista John McGinn, do Aston Villa. O segundo incidente aconteceu dois meses depois, em uma vitória por 3 a 1 sobre o Leeds. No entanto, o lance que chamou mais atenção aconteceu na estreia da temporada atual, aos 49 minutos do segundo tempo, em uma partida contra o Bournemouth.

De acordo com o jornal, Lucas Paquetá não tinha conhecimento de estar sob investigação por parte da Football Association. A defesa do jogador levantou questionamentos sobre a falta de provas concretas na investigação, e o desenrolar do caso deverá acontecer nos próximos dias.

As investigações recentes tiveram impactos negativos em duas frentes para Lucas Paquetá. No cenário de clubes, o Manchester City estava considerando uma oferta de cerca de 80 milhões de libras e já estava em negociações com o West Ham. No entanto, o clube desistiu do negócio após as indagações levantadas pela Football Association. Enquanto isso, o técnico da Seleção Brasileira, Fernando Diniz, optou por deixar o nome de Paquetá de fora da lista de convocados para as Eliminatórias da Copa do Mundo.

Apesar disso, espera-se que Lucas Paquetá continue jogando pelo West Ham nas próximas partidas, enquanto as investigações seguem em curso. No último fim de semana, o jogador teve um excelente desempenho contra o Chelsea, marcando o último gol da vitória por 3 a 1.