West Ham recusa proposta milionária do Manchester City por Lucas Paquetá

Confirmando as expectativas, o West Ham rejeitou a primeira proposta do Manchester City por Lucas Paquetá. O valor de 70 milhões de libras, aproximadamente R$ 437 milhões na cotação atual, foi oferecido pelo campeão da Inglaterra, mas há expectativas de que esse montante seja elevado em uma nova tentativa nos próximos dias.

O técnico Pep Guardiola tem o interesse de contar com o jogador brasileiro de 25 anos para preencher a vaga deixada por Gündogan, que partiu para o Barcelona. Além disso, Mahrez também saiu do time, enquanto Gvardiol, zagueiro croata ex-RB Leipzig, e Kovacic, meio-campista croata ex-Chelsea, foram recrutados.

VEJA MAIS

Por outro lado, o West Ham já viu um de seus jogadores em destaque sair nesta janela: Declan Rice foi transferido para o Arsenal por mais de 116 milhões de euros. O clube de Londres, embora ainda não tenha oficializado contratações, espera obter lucros maiores com a possível venda de Paquetá. O encerramento da janela de transferências na Inglaterra está agendado para 1º de setembro, sexta-feira.

Na primeira temporada no clube, Paquetá fez cinco gols e sete assistências em 41 partidas pelo West Ham, destacando-se na conquista do título da Liga Conferência, uma conquista inédita para a equipe em quase quatro décadas. Nesta temporada, o jogador assumiu a camisa 10 após a saída de Lanzini, que transferiu-se para o River Plate.

O interesse de Guardiola em Paquetá não é novo. O ex-jogador do Milan e Flamengo entrou no radar do Manchester City desde o ano anterior, quando ainda atuava pelo Lyon. Naquela ocasião, uma possível investida estava vinculada à saída de Bernardo Silva, o que não se concretizou.

Após a derrota na Supercopa da Inglaterra para o Arsenal, o Manchester City dará início à sua campanha na Premier League nesta sexta-feira, enfrentando o Burnley às 16h (horário de Brasília).