Lucas Paquetá é investigado por envolvimento em apostas esportivas; saiba detalhes

A Federação Inglesa de Futebol (FA) está conduzindo uma investigação em relação ao meia Lucas Paquetá, jogador do West Ham, por suspeitas de violações de apostas esportivas. O jogador recentemente recebeu uma proposta milionária de 70 milhões de libras do Manchester City.

A notícia foi inicialmente divulgada pelo jornal inglês "Daily Mail". De acordo com informações obtidas, a federação está analisando cuidadosamente as apostas que foram realizadas por contas associadas a indivíduos próximos ao jogador Lucas Paquetá. Essas apostas teriam sido colocadas durante uma partida em que o meio-campista esteve em campo.

Tanto o West Ham quanto o Manchester City, sob a direção de Pep Guardiola, aguardam desenvolvimentos das investigações em curso. Recentemente, o atacante Ivan Toney, representante do Brentford, foi alvo de uma suspensão que o afastou de todas as atividades relacionadas ao futebol por um período de oito meses.

Na Inglaterra, a vigilância e fiscalização em torno do envolvimento de jogadores de futebol com atividades de apostas é intensa e intransigente. As regulamentações proíbem que atletas participem de qualquer forma de apostas, independentemente de seu envolvimento nos jogos em questão. Em um movimento recente, em 13 de abril, a liga inglesa ratificou a decisão de retirar progressivamente os patrocínios de casas de apostas das camisas dos times, com um prazo estabelecido até o término da temporada 2025/26 para a completa implementação dessa medida.