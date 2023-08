Com jogos das Séries C e D manipulados, Polícia Federal cumpre mandados contra atletas e empresários

Nesta quarta-feira (9) a Polícia Federal deu início à segunda fase da operação “Jogada Ensaiada”, que visa acabar com o esquema criminoso de manipulação de resultados de jogos de futebol. Na ação, 12 mandados de busca e apreensão são cumpridos em várias cidades do país. As informações são go Globo Esporte Minas Gerais.

A Polícia Federal está em casas de jogadores envolvidos em apostas, além de empresários. A primeira fase da operação ocorreu no ano passado, no mês de outubro, que visava investigar situações de fraudes no futebol de Sergipe (SE), porém, o material apreendido, mostrou um esquema maior e que outros estados também realizavam manipulação em partidas de futebol.

Mais de R$11 milhões foram movimentados nesse período. Empresários de jogadores, atletas, dirigentes, técnicos e apostadores estão envolvidos no esquema, que tinha como objetivo ganhar dinheiro em sites de apostas esportivas. A operação da Polícia Federam cumpre mandados nas cidades de Aracaju (SE), Araguain (TO), Assu (RN), Belo Horizonte (BH), Brasília (DF), Campina Grande (PB), Fortaleza (CE), Igarassu (PE), Rio de Janeiro (RJ), São Paulo (SP) e Sumaré (SP).

Nesse período, foram identificadas manipulações de várias partidas, desde os campeonatos estaduais, além dos brasileiros das Séries C e D. Todos os investigados na operação irão responder por crimes na lei geral do esporte por organização criminosa.