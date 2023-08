Esquema de apostas: Alef Manga diz que recebeu dinheiro para manipular jogo da Série A

Nesta quinta-feira (9), em depoimento ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), o jogador Alef Manga admitiu envolvimento no esquema da manipulação de resultados, investigado pela Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público do Goiás. Expressando arrependimento, o jogador se comprometeu em devolver a quantia de R$ 45 mil, recebida de apostadores.

Hoje jogador do Pafos FC, do Chipre, Manga depôs remotamente por meio de videochamada e reconheceu ter aceitado suborno para induzir um cartão amarelo. Ele expôs a situação ocorrida e revelou que a trama havia sido mediada por Diego Porfírio, um antigo companheiro de equipe.

"Ele (Porfírio) veio até mim no quarto, me chamou para conversar no corredor sobre voltar atrás para eu tomar o cartão amarelo. Veio conversar, eu falei que não queria fazer, não queria, não queria, mas depois acabei aceitando. Falou para mim que o rapaz ia depositar o dinheiro depois do jogo. Fomos para o jogo, aconteceu que eu tomei o cartão amarelo. Depois da partida, ele me comunicou que tinha falado com o pessoal para que pudessem depositar o dinheiro. Ao longo da semana, não depositaram o dinheiro na minha conta. Falei com o Porfírio que eu queria o contato do rapaz para saber o motivo de não terem depositado", declarou Alef Manga.

Alef Manga figura como réu no processo de investiga manipulação de resultados. As alegações afirmam que ele teria manipulado um cartão amarelo em troca de R$ 45 mil, em um jogo diante do América-MG, na 25ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2022.

Logo após a exposição da acusação pela Procuradoria-Geral do Estado de Goiás há duas semanas, o atleta foi suspenso de suas funções no Coritiba. Sua última participação com o clube ocorreu no embate contra o mesmo América-MG, no estádio Couto Pereira, na 14ª rodada do Brasileirão.