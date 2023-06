Investigações apontam novos casos de manipulação no futebol em mais cinco estados do Brasil

Investigações policiais revelaram a existência de esquemas de manipulação de resultados em diversas competições estaduais de futebol no Brasil. Alagoas, Amazonas, Piauí, Rio Grande do Sul e Tocantins estão entre os estados onde as investigações estão em andamento.

No caso de Alagoas, a Polícia Civil abriu um inquérito para investigar suspeitas de manipulação de resultados na Copa de Alagoas. O relatório da empresa suíça Sportradar, contratada para monitorar indícios de manipulação, identificou comportamentos anormais em sete jogos, incluindo a derrota do FF Sport por 7 a 0 para o Murici. Grandes volumes de apostas foram feitos em resultados improváveis nessas partidas.

No Amazonas, um relatório da Sportradar revelou apostas irregulares em um jogo entre Iranduba e Amazonas, onde o Iranduba perdeu por 7 a 0. As casas de apostas identificaram indícios de fraude e cancelaram os palpites. O Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado deflagrou a Operação Handicap, resultando na prisão de um jogador suspeito de envolvimento no esquema.

No Piauí, o jogo entre River e Comercial chamou a atenção devido à presença de policiais no campo. A federação local recebeu alertas da Sportradar sobre apostas suspeitas feitas nos jogos do Comercial, que havia feito parceria com empresários para reforçar a equipe. A investigação está em andamento.

No Rio Grande do Sul, o Cruzeiro-RS foi alvo de uma operação policial após suspeitas de manipulação de resultados no Gauchão sub-20. O clube havia perdido todas as suas partidas na competição, algumas delas por uma diferença de mais de três gols.

No Tocantins, a diretoria do Interporto denunciou uma tentativa de aliciamento de um jogador para manipular o resultado de uma partida. O jogador se recusou a participar do esquema e entregou as mensagens ao presidente do clube.

As investigações estão em curso em todos os casos, e medidas estão sendo tomadas para combater a manipulação de resultados e proteger a integridade das competições esportivas.