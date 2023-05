Esquema de apostas: Investigado menciona jogador do Flamengo em conversa sobre manipulação de jogo

Um dos investigados na Operação Penalidade Máxima, promovida pelo Ministério Público de Goiás para desvendar esquemas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, revelou em uma conversa a existência de um jogador do Flamengo envolvido nas irregularidades. O diálogo foi realizado no dia 24 de janeiro deste ano e envolveu Luís Felipe de Castro, apostador investigado, e o lateral Kevin Lomónaco, jogador do Red Bull Bragantino que admitiu participação nas manipulações.

Durante a conversa, Luís Felipe tenta persuadir Kevin a cometer um pênalti durante uma partida do Campeonato Paulista, afirmando que também contaria com a participação de um jogador do Flamengo no esquema. O apostador menciona a presença do jogador rubro-negro como forma de convencimento: "Amanhã temos um jogador do Flamengo. Então você deve fazer também para que todos ganhem". Além disso, Luís Felipe promete pagar ao jogador uma quantia que estaria devendo a ele, estimada em cerca de R$ 200 mil.

(Reprodução)

Até o momento, nenhum jogador do Flamengo foi indiciado ou citado na Operação Penalidade Máxima. No entanto, o nome do clube aparece nas conversas entre o apostador e o jogador investigado. Luís Felipe não revela qual jogador estaria envolvido nem qual ação ele deveria realizar durante a partida.

(Reprodução)

No dia seguinte à conversa, o Flamengo enfrentou o Volta Redonda pelo Campeonato Carioca e o jogo terminou em empate por 1 a 1.

Até o momento, a Operação Penalidade Máxima já denunciou 15 jogadores por participação nas manipulações, mas nenhum deles é do Flamengo.