Nino Paraíba, do Paysandu, e mais 11 jogadores são suspensos preventivamente pelo STJD

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) determinou nesta terça-feira (1) a suspensão preventiva de 12 jogadores de futebol, por suspeita de manipulação de resultados nas competições do calendário nacional, entre eles o lateral-direito Nino Paraíba, do Paysandu. Eles ficarão 30 dias sem disputar jogos, até que o caso seja apreciado pelo próprio STJD. Desta maneira, o jogador está em princípio fora do restante da primeira fase da Série C do Brasileiro. Nino e mais 11 se tornaram réus na Justiça de Goiás, onde corre o processo.

A decisão foi divulgada pelo próprio presidente em exercício da corte, Felipe Bevilacqua. O magistrado baseia o ato com a alegação de que "as violações e os prejuízos ao desporto, sua repercussão, são graves o suficiente para justificar a medida excepcional de suspensão preventiva dos denunciados".

Antes de assinar com o Paysandu, Nino Paraíba era jogador do América-MG, mas acabou afastado no último dia 9 de maio, depois que mensagens foram divulgadas, mostrando a interação do atleta com apostadores, conforme diz a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás, dentro da Operação Penalidade Máxima, que investiga o esquema de resultados nas Séries A e B do Campeonato Brasileiro.

Ainda em maio, o atleta prestou depoimento ao MP de Goiás, onde admitiu ter recebido dinheiro para receber cartão amarelo em três jogos do Ceará, durante a Série A de 2022. Após isso, o atleta firmou acordo de delação premiada com o Ministério Público para servir de testemunha na Operação Penalidade Máxima II, colaborando com as investigações em curso. No último dia 24 de julho, Nino foi oficialmente contratado pelo Paysandu e vem atuando desde então.

Fora da Série C?

Nino Paraíba estreou pelo Papão contra o América-RN, o que pode ter sido, também, seu último jogo pelo clube (Jorge Luís Totti/Paysandu)

Dispensado do América-MG no dia 15 de maio, em razão do envolvimento no esquema de manipulação de apostas, Nino Paraíba passou quase dois meses desempregado até ser anunciado pelo Paysandu no último dia 24 de julho. A estreia com a camisa alviceleste veio logo, contra o América-RN, neste domingo (30), pela 15ª rodada da Série C. O lateral-direito entrou em campo no intervalo da partida, no lugar do zagueiro Wanderson.

Com a suspensão preventiva de 30 dias imposta pelo STJD, este pode ter sido o seu primeiro e último jogo pelo Paysandu. Isso porque a primeira fase da Terceirona se encerra no dia 27 de agosto. Se a punição não for prorrogada, Nino só poderá voltar a representar o Papão caso o clube se classifique ao quadrangular do acesso.

Lista de atletas suspensos:

Severino de Ramos Clementino da Silva (Nino Paraíba), atleta do Paysandu-PA;

Bryan Jahir García Realpe (“Bryan”), atleta profissional que teve como último clube no Brasil o Athletico Paranaense-PR;

Diego Porfírio da Silva (“Diego”), atleta do Desportivo Aliança-AL;

Alef Mangueira Severino Pereira (“Alef Manga”), atleta do Coritiba-PR;

Vitor Mendes Alves (“Vitor Mendes”), atleta do Atlético Mineiro-MG;

Sávio António Alves (“Sávio Alves”), atleta profissional que teve como último clube no Brasil o Goiás-GO;

Pedro Henrique Azevedo Pereira (“Pedrinho”), atleta profissional que teve como último clube no Brasil o Athletico Paranaense-PR;

Sidcley Ferreira Pereira (“Sidcley”), atleta profissional que teve como último clube no Brasil o Cuiabá-MT;

Thonny Anderson da Silva Carvalho (“Thonny Anderson”), atleta do ABC-RN;

Jesús Emiliano Trindade Flores (“Jesús”), atleta profissional que teve como último clube no Brasil o Coritiba-PR;

Adailson Freire Pereira da Silva (“Dadá Belmonte”), atleta do América-MG;

Igor Aquino da Silva (“Igor Cárius”), atleta do Sport-PE.