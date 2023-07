Apostas: Nino Paraíba, do Paysandu, e mais nove jogadores são convocados para depoimento no dia 8

No dia 8 de agosto, dez jogadores do futebol brasileiro serão ouvidos no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) como parte das investigações da Operação Penalidade Máxima. Entre os convocados estão o lateral-direito Nino Paraíba, do Paysandu, e o zagueiro paraense Vitor Mendes, do Fluminense. O processo faz parte da segunda fase da operação realizada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado do Ministério Público de Goiás em parceria com o STJD.

A convocação dos jogadores faz parte do pedido de abertura de investigação feito pelo procurador-geral do STJD, Ronaldo Piacente, ainda em maio. Eles serão ouvidos para prestar esclarecimentos sobre dados importantes do inquérito.

Os jogadores convocados para depor são:

Nino Paraíba , do Paysandu (anteriormente do Ceará nos fatos narrados pelo MP de GO).

, do (anteriormente do Ceará nos fatos narrados pelo MP de GO). Vitor Mendes, do Fluminense (anteriormente do Juventude nos fatos narrados pelo MP de GO).

Pedrinho, ex-Athletico e atualmente no Shakhtar.

Richard, ex-Ceará e atualmente no Alanyaspor.

Nathan, ex-jogador do Avaí.

Alef Manga, do Coritiba.

Diego Porfírio, do Coritiba e atualmente no Desportivo Aliança (AL).

Bryan Garcia, ex-Athletico e atualmente no Del Valle.

Dadá Belmonte, do América (anteriormente do Goiás).

Nathan, do Grêmio (anteriormente do Fluminense).

Até o momento, nenhum desses jogadores foi denunciado pela Procuradoria. Este processo no STJD não tem relação com outra possível denúncia que pode ocorrer na terceira fase da Operação Penalidade Máxima, do Ministério Público de Goiás, fruto de acordos de delação premiada com cinco jogadores, entre eles Nino Paraíba.

Recentemente, a Justiça de Goiânia transformou em réus Alef Manga, Dadá Belmonte e Pedrinho, em outro desdobramento da investigação. Além deles, os réus incluem o lateral Igor Carius, do Sport, o meia uruguaio Jesus Trindade, ex-Coritiba, o lateral Sidcley, ex-Cuiabá e atualmente no Dínamo Kiev, e o meia Thonny Anderson, ex-Coritiba e atualmente no Bragantino, que estava emprestado ao ABC.