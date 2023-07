Apresentado no Paysandu, Nino Paraíba se desvia de perguntas sobre manipulação de resultados

O Paysandu apresentou, nesta segunda-feira (24), o lateral-direito Nino Paraíba, nova contratação do clube, à imprensa. Na entrevista coletiva, realizada no estádio da Curuzu, o jogador não deu detalhes de como anda o processo pelo qual ele responde na Justiça, sobre manipulação de resultados de partidas. Questionado, o atleta se limitou a dizer que tudo está sendo resolvido pelo seu departamento jurídico.

"Esse assunto (manipulação de resultados) eu deixo com os meus advogados. Eles resolveram o problema que tinha que ser resolvido. Hoje está tudo certo", disse Nino.

O jogador já foi ouvido pelo Ministério Público de Goiás, órgão que comanda as investigações sobre o esquema. No depoimento, ele confessou ter recebido dinheiro para ser punido com cartão amarelo em três jogos do Ceará, mas assinou um acordo de "delação premiada" com o MP. O atleta deu aos investigadores detalhes sobre a manipulação e, em troca, não foi acusado à Justiça.

Desde que foi identificado como um dos aliciados pelo esquema de apostas, Nino Paraíba foi afastado do América-MG, clube que defendeu na Série A do Brasileirão. O jogador, inclusive, não disputa uma partida oficial desde de maio deste ano.

Sobre a falta de forma física, o lateral disse que estava realizando atividades particulares para se manter ativo. Apesar do tempo parado, ele diz que está pronto para defender o Paysandu assim que for escolhido pelo técnico Hélio dos Anjos.

"Desde maio eu tenho trabalhado forte, seja na academia ou no campo, pra quando chegar a oportunidade tá pronto pra jogar. Sei que pelos trabalhos que eu fiz estou com boa forma física. Se jogo em alto nível com 37 anos sei a importância de me cuidar. Espero dar tudo de mim dentro de campo e ajudar o Paysandu a subir", disse Nino.

O próximo compromisso do Bicola na Série C será neste domingo (30), às 16h, fora de casa, contra o América-RN. A partida terá cobertura Lance a Lance pelo Oliberal.com.