Nino Paraíba é condenado no STJD a pena de 480 dias e multa de R$ 40 mil, diz imprensa nacional

Após um julgamento de mais de sete horas de duração, nesta quarta-feira, por participar da manipulação de resultados no futebol, a 2ª Comissão Disciplinar do Superior Tribunal de Justiça Desportiva decidiu punir o lateral-direito do Paysandu Nino Paraíba. O jogador recebeu uma penalidade de 480 dias fora do futebol e multa de R$ 40 mil. Ele e outros oito jogadores foram julgados e condenados pela corte desportiva. As informações são do portal GE nacional.

Nino foi um dos 12 atletas levados a julgamento ao longo do dia. Desses, nove foram punidos. Os três absolvidos são Jesus Trindade, Sidcley e Thonny Anderson. Thonny Anderson foi punido com multa de R$ 40 mil, mas não terá que cumprir dias afastado do futebol. Nino e os demais envolvidos foram afastados do futebol preventivamente por 30 dias, por conta das investigações conduzidas na nova fase da operação Penalidade Máxima do Ministério Público de Goiás e se tornaram réus na Justiça goiana.

Antes de fechar com o Paysandu, Nino Paraíba pertencia ao América-MG, que o afastou no dia 9 de maio, após a divulgação de mensagens em que o jogador interagia com apostadores, conforme consta na denúncia apresentada pelo Ministério Público de Goiás sobre a manipulação de jogos das Séries A e B do Campeonato Brasileiro. No depoimento ao MP-GO, Nino Paraíba citou detalhes sobre três jogos em que recebeu pagamentos para receber cartões amarelos, sendo eles: Cuiabá e Ceará; Flamengo e Ceará; e Ceará e São Paulo.

Todos foram válidos pelo Brasileirão de 2022. Além do acordo de "delação premiada", Nino teve que pagar uma multa de R$ 160 mil. Nino foi dispensado do América-MG no dia 15 de maio, em razão do envolvimento no esquema, e passou quase dois meses desempregado até ser anunciado pelo Paysandu no último dia 24 de julho. A estreia com a camisa alviceleste veio logo, contra o América-RN, pela 15ª rodada da Série C.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o Paysandu para repercutir a decisão, mas não obteve retorno. Assim, Nino Paraíba, que tem 37 anos, só poderá retornar ao futebol no início da temporada de 2025, próximo dos 40 anos de idade.

Veja todas as decisões:

Punidos:

Nino Paraíba - punido 480 dias e multa de R$ 40 mil

Igor Cariús - 540 dias e multa de R$ 50 mil

Bryan Garcia - 360 dias e multa de R$ 30 mil

Diego Porfírio - 360 dias e total em multa de R$ 70

Alef Manga - 360 dias e multa R$ 30 mil

Vitor Mendes - 430 dias e multa de R$ 40 mil

Sávio - 360 dias e multa de R$ 30 mil

Dadá Belmonte - 720 dias e R$ 70 mil

Thonny Anderson - sem gancho, mas multa de R$ 40 mil

Absolvidos:

Jesus Trindade - absolvido

Sidclei - absolvido

Pedrinho - absolvido