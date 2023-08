Manchester City deve aumentar oferta por Lucas Paquetá

Em busca de reforços para a nova temporada, o Manchester City está prestes a fazer uma segunda oferta para a compra de Paquetá, meio-campista brasileiro que atua no West Ham.

De acordo com a publicação do jornal ‘DailyMail’, o clube de futebol inglês deve oferecer cerca de 70 milhões de libras, incluindo 10 milhões em bonificações futuras para aquisição do carioca. Recentemente, o West Ham rejeitou a proposta de 70 milhões de libras pelo jogador, equivalente a R$437 milhões na cotação atual.

O veículo inglês também afirma a vontade do brasileiro em se juntar ao time de Pep Guardiola ainda nesta temporada. Em junho, jogadores essenciais para a equipe comandada pelo técnico espanhol como Ilkay Gundogan e Riyad Mahrez deixaram o Etihad Stadium para integrar o Barcelona e Al-Ahli, respectivamente.

Revelado pelo Flamengo, Paquetá foi contratado pelo West Ham em 2022, se tornando o jogador mais caro da história da equipe. No clube inglês, o meio-campista fez 49 jogos, cinco gols e sete assistências até o momento.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)