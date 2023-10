Federação Inglesa solicita novas provas e adia solução sobre 'Caso Paquetá'

O caso que envolve a participação de Lucas Paquetá em atividades de apostas irregulares na Inglaterra ganhou novos capítulos esta semana. Após estabelecer um prazo de um mês para a apresentação de um parecer após o depoimento do jogador brasileiro, a Federação Inglesa solicitou documentos adicionais para serem incluídos no processo. Conforme as regras da entidade, cada nova evidência acrescentada renova a data limite, adiando a decisão sobre arquivamento ou continuação do inquérito.

Recentemente, a Football Association (FA) pediu que Lucas Paquetá entregasse seu telefone celular para investigação. O jogador brasileiro prontamente concordou, acompanhado por seus advogados. Ambas as partes assinaram documentos que confirmam que não há evidências anexadas que não sejam do conhecimento de todos os envolvidos.

Essa medida, no entanto, atrasou a conclusão da investigação, que originalmente estava prevista para 11 de outubro. O depoimento de Paquetá na sede da Federação ocorreu em 11 de setembro. Advogados ingleses, contratados pela empresa que gerencia a carreira do jogador, estão monitorando de perto o desenrolar do caso.

O portal esportivo ge tentou entrar em contato com a Federação Inglesa novamente, mas recebeu a resposta padrão de que não podem comentar publicamente sobre o caso. Durante o depoimento, a Federação não apresentou evidências sólidas sobre a participação de Paquetá nas irregularidades, mas questionou seu relacionamento com pessoas identificadas em apostas com contas abertas no Rio de Janeiro.

Como consequência desse impasse, Paquetá foi excluído das últimas duas convocações da seleção brasileira. A comissão técnica liderada por Fernando Diniz e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não entraram em contato com o jogador para discutir o assunto, preferindo aguardar o desfecho das investigações. No entanto, no West Ham, o meio-campista continua suas atividades normalmente.

A expectativa agora é que a posição da Federação Inglesa seja finalizada, especialmente porque a CPI das Manipulações no Futebol já foi concluída. Inicialmente, Paquetá deveria prestar esclarecimentos por videoconferência, mas o convite foi invalidado devido à resolução final da CPI.

A base para essa investigação foi um relatório apresentado pela Sports Radar, uma entidade de monitoramento de atividades suspeitas, à FA. As alegações envolvem jogos do West Ham contra o Aston Villa em 12 de março, quando Paquetá recebeu um cartão amarelo aos 25 minutos do segundo tempo, Leicester em 28 de maio e Bournemouth em 8 de agosto, na abertura da atual edição da Premier League.

É comum que as entidades esportivas monitorem denúncias e conduzam investigações ao final de cada temporada. No entanto, até o momento, não há evidências diretas ligando Paquetá às acusações, como interceptações telefônicas ou documentos específicos sobre transações financeiras. Isso contrasta com a abordagem adotada na Operação Penalidade Máxima, realizada no futebol brasileiro em 2023.

O vazamento da investigação também levantou questionamentos sobre o impacto imediato do caso. Tornou-se público após o Manchester City ser informado e encerrar as negociações para comprar Paquetá do West Ham, que inicialmente recusou uma oferta de 70 milhões de libras (aproximadamente R$ 437 milhões). O futuro de Paquetá permanece incerto, aguardando uma resolução definitiva por parte da Federação Inglesa.