Diniz indica que Paquetá não será convocado para a Seleção Brasileira até fim de investigação

O técnico da seleção brasileira, Fernando Diniz, indicou que não vai convocar o meio-campista Lucas Paquetá até o fim da investigação da Federação Inglesa contra o brasileiro.

O jogador do West Ham, da Inglaterra, é suspeito de violações relacionadas à apostas esportivas.

"É um jogador que eu adoro. As pessoas também o adoram como pessoa. A gente espera que tudo corra bem com o Paquetá, a gente acredita também que é o momento para ele resolver, espera esteja perto do fim desse problema e possa em breve convocá-lo para ele poder ajudar a seleção brasileira", afirmou.

Após divulgar a primeira convocação, há um mês, Diniz admitiu que retirou o nome de Lucas Paquetá pouco antes de anunciar os convocados.

A investigação sobre o jogador havia sido iniciada e levou ao fim das negociações do Manchester City com o West Ham para a contratação do brasileiro.

O meio-campista, de 26 anos, porém, segue na ativa pelo West Ham. Ele tem seis partidas e um gol pela equipe na atual temporada, todas como titular. A equipe de David Moyes encara o Liverpool neste domingo, pela Premier League.

A investigação

A investigação começou após relatório apresentado pela Sports Radar, órgão fiscalizador de ações suspeitas.

O brasileiro deu depoimento à entidade no último dia 11 de setembro. A FA tem até o dia 11 de outubro para tomar sua decisão. Informações preliminares obtidas pela imprensa indicam que a federação não apresentou provas consistentes da participação de Paquetá em irregularidades.

Ele apenas foi questionado sobre seu grau de relacionamento com pessoas identificadas em apostas em contas abertas no Rio de Janeiro.

A denúncia envolve os jogos West Ham x Aston Villa, no dia 12 de março, quando Lucas Paquetá recebeu cartão amarelo aos 25 do segundo tempo, e Leicester x West Ham, dia 28 de maio, ambos da temporada passada, e Bournemouth x West Ham, dia 8 de agosto, na abertura da edição atual da Premier League.