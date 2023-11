Neymar passa por cirurgia no joelho após ruptura de ligamento em jogo da Seleção contra o Uruguai

Neymar, o atacante brasileiro do Al Hilal e da Seleção Brasileira, deu início à cirurgia em seu joelho esquerdo na manhã desta quinta-feira 92), em um hospital em Belo Horizonte. O procedimento vem duas semanas após o jogador sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior (LCA) durante um confronto contra o Uruguai, pelas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026.

O médico Rodrigo Lasmar, profissional da Seleção e do Atlético-MG, está à frente da cirurgia. O jogador compartilhou uma imagem nas redes sociais, na qual aparece dormindo com seus dois filhos, acompanhada da mensagem: "Vai dar tudo certo".

O Al-Hilal, equipe de Neymar, inicialmente planejava realizar a cirurgia em Paris. No entanto, o atleta expressou o desejo de ser operado novamente por Lasmar, profissional contratado pelo clube saudita para conduzir o procedimento.

Rodrigo Lasmar já havia liderado a cirurgia do jogador em 2018, quando Neymar sofreu uma fratura no pé direito. Em março deste ano, Lasmar foi um dos três especialistas que participaram da cirurgia para corrigir lesões nos ligamentos do tornozelo.

A lesão de Neymar ocorreu durante a derrota por 2 a 0 contra o Uruguai, em 17 de outubro, pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O tempo estimado para a recuperação é de cerca de dez meses. O jogador se machucou em uma jogada no meio do campo, sem contato com adversários, ainda no primeiro tempo da partida, em Montevidéu. Ao retornar ao Brasil com a delegação, Neymar optou por aguardar a cirurgia no país.

Neymar deixou o campo chorando ainda no primeiro tempo, após contundir-se sozinho (Pablo PORCIÚNCULA/AFP)

Esta é a segunda lesão grave de Neymar em 2023. Em fevereiro, quando ainda jogava pelo Paris Saint-Germain, ele sofreu uma lesão no tornozelo e ficou cinco meses em processo de recuperação. Considerando jogos por clubes e seleção, Neymar esteve em campo apenas em 17 partidas oficiais ao longo deste ano.