Após boatos sobre fim de noivado com Neymar, Biancardi posta mensagem bíblica

Bruna Biancardi usou seu Instagram nesta quarta-feira, 1, para publicar uma mensagem bíblica após os boatos do fim de seu noivado com Neymar Jr. A informação da separação é do colunista Thiago Sodré, do Correio Braziliense.

Nos stories do Instagram, a influenciadora postou: "Vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei'. Com essa passagem que damos início a mais um mês, na certeza de que precisamos descansar e se recompor, para continuar a jornada com Jesus. Há em Jesus o alívio que acalma a tempestade. Que esse mês de novembro seja repleto de amor de Deus pai, e do seu cuidado em todas as áreas de nossa vida".

Biancardi postou uma passagem bíblica em seus Stories (Foto Instagram @brunabiancardi)

Vale destacar ainda que Biancardi fez um post enigmático após a reunião feita pelo até então noivo no último fim de semana. No story, ela fala sobre quem não vê os próprios erros: "Não espere que uma pessoa mude se ela não consegue ver problema naquilo que faz", diz a imagem compartilhada por Bruna. Porém, essa não é a primeira vez em que Bruna se pronuncia pelos stories. O último ano do relacionamento dos dois foi marcado por polêmicas e rumores de traição.