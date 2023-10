Neymar faz festa com mulheres em mansão e Bruna Biancardi reage: ‘Não espere que a pessoa mude'

Os nomes de Neymar Jr e Bruna Biancardi ficaram entre os assuntos mais comentados na internet, nesta segunda-feira (30), após o jogador de futebol realizar mais uma festa rodeado de mulheres, em sua mansão na Costa Verde do Rio de Janeiro. Essa não é a primeira vez que o atleta se envolve em episódios de traições e noitadas, mesmo estando com a influenciadora digital. Meses atrás, ele foi flagrado com suas mulheres em uma boate na época em que Bruna estava prestes a dar à luz a Mavie.

Tudo começou quando uma mulher, flagrada em uma foto com Neymar e alguns amigos, gravou um vídeo contando que ficou cerca de 12 horas sem mexer no celular, no mesmo dia em que esteve na comemoração, já que aparelhos telefônicos são proibidos as comemorações do jogador.

“Tenho que vir na casa do NJ pelo menos uma vez por mês, fazer detox do celular. Mais de 12 horas sem mexer. A mão até tremia de abstinência. Depois achei melhor coisa ficar longe de tudo”, disse ela.

Após a repercussão do caso circular nas redes sociais, Biancard se manifestou nos Stories do Instagram com uma frase que pode ser entendida como indireta ao jogador.

“Não espere que uma pessoa mude, se ela não consegue ver problema naquilo que faz”, dizia a mensagem repostada por Bruno de outro perfil.