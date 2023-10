Lesão de Neymar pode acionar mecanismo da FIFA para indenização milionária ao Al-Hilal

A lesão de Neymar, que resultou na ruptura do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, pode ter implicações financeiras para o Al-Hilal, seu atual clube na Arábia Saudita. O time pode recorrer ao Programa de Proteção de Clubes da FIFA, que prevê compensação quando um jogador se machuca enquanto está representando sua seleção em competições da FIFA e fica incapacitado de atuar por mais de 28 dias consecutivos.

O advogado Eduardo Carlezzo, especialista em direito desportivo internacional, explicou que a FIFA cobre no máximo um ano de lesão, com a indenização limitada a 7,5 milhões de euros (aproximadamente R$ 40 milhões). No entanto, esse valor está muito aquém do salário de Neymar no Al-Hilal.

Conforme a revista Forbes, Neymar possui ganhos de aproximadamente US$ 112 milhões (R$ 566 milhões) por temporada no clube saudita. O montante potencialmente oferecido pela FIFA não cobriria sequer um mês do salário do jogador.

Neymar transferiu-se do PSG para o Al-Hilal na última janela de transferências europeia, assinando um contrato de dois anos com o clube saudita. Até sua lesão no jogo contra o Uruguai pelas Eliminatórias, o jogador havia disputado apenas cinco partidas e marcado um gol pelo Al Hilal.

Carlezzo acrescenta que o valor total disponibilizado anualmente pelo programa da FIFA para todos os clubes em caso de lesões é de 80 milhões de euros (R$ 400 milhões).