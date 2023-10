R70: 'Muita força, Neymar', declara Lionel Messi em apoio a jogador brasileiro

Esquema de passagens

Justiça de Minas Gerais determina o bloqueio de R$ 900 milhões em bens e valores dos sócios da 123 Milhas.



Estudo do grupo British Medical Journal indica que o ChatGPT pode ser melhor do que médicos na atenção primária de pacientes.

Lionel Messi, atacante da Argentina e do Inter Miami, usou as redes sociais para enviar uma mensagem de apoio a Neymar. O brasileiro rompeu o ligamento do joelho esquerdo e vai ficar um longo período longe do futebol.

A Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital (Fenafisco), entidade que reúne servidores das secretarias de Estado da Fazenda em todo o País, divulgou, nesta semana, nota pública apontando a necessidade de mudanças no Conselho Federativo, órgão que, de acordo com a proposta de reforma tributária, será criado para gerir o Imposto Sobre Bens e Serviços (IBS), que substituirá o ICMS e o ISS. No documento, a entidade declara apoio ao relator da reforma, o deputado federal Eduardo Braga (MDB/PA), que também já se posicionou a favor das mudanças no Conselho.



ALERTA



A Fenafisco vem afirmando que a proposta da Câmara dos Deputados que concentra poder nas mãos do órgão central “fere aspectos jurídicos, constitucionais e o Pacto Federativo”. A entidade alerta ainda que o texto atual dá ao Conselho poderes para interferir na atuação tributária dos Estados “em suas funções de arrecadação, fiscalização, lançamento, cobrança e no julgamento de conflitos nas instâncias administrativas”. O titular da secretaria da Fazenda do Pará, René Sousa, também já demonstrou, publicamente, preocupação com o modelo que esvazia os poderes das unidades da federação.

MARAJÓ

SEMINÁRIO

No encerramento do seminário “Identificando demandas prioritárias para o desenvolvimento sustentável dos Arquipélagos do Marajó/PA e do Bailique/AP”, realizado pela Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) nos dias 16 e 17 de outubro, na sede da autarquia, em Belém, os ministérios do Desenvolvimento Social e dos Direitos Humanos anunciaram ações, eventos e políticas públicas destinadas ao Marajó. O MDS levará, nos dias 9 e 10 de novembro, sua estrutura (Caravana contra a Fome) ao arquipélago para ampliar o atendimento pelo Bolsa Família via inclusão no Cadastro Único.



PROGRAMA



Já o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania anunciou que vai implantar o programa Cidadania Marajó, “para garantir os direitos fundamentais e combater a exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes”.

NOVO

DESAFIO



Após três anos à frente da Secretaria de Estado de Saúde (Sespa), o delegado da Polícia Federal Rômulo Rodovalho assume em Brasília o Núcleo de Representação do Governo do Pará.



AÇÕES



Ao lado do ex-secretário adjunto de Gestão Administrativa da Sespa, Ariel Sampaio, Rodovalho coordenou as ações do governo do Estado nos esforços pelo combate à covid-19, além de ações que resultaram na entrega de novos hospitais, equipamentos, ambulâncias, investimentos em projetos de inclusão, convênios e parcerias firmados com prefeituras de todas as regiões do Estado, para construção de novos hospitais municipais e regionais, ampliação da oferta de leitos e reformas de unidades. Designado pelo governador Helder Barbalho, o ex-secretário continuará atuando na gestão, mas agora representando o Pará na capital da República.

AMAZÔNIA

SEGURANÇA



O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, anunciou nesta terça-feira (17) que os estados da Amazônia, incluindo o Pará, receberão um conjunto de 100 viaturas para fortalecer a segurança na região. A notícia foi divulgada durante o primeiro encontro operacional do Plano Amazônia: Segurança e Soberania, em Brasília. O plano, lançado em março deste ano, terá como prioridades fortalecer e integrar os órgãos de Segurança Pública e Defesa Social que atuam nos nove estados da Amazônia Legal. O evento reuniu representantes das secretarias de Segurança Pública, polícias Militar e Civil, além de corpos de bombeiros dos nove estados que compõem a Amazônia Legal, os quais representam mais da metade do território nacional.

COTIJUBA

ENERGIA



A Equatorial Pará anunciou que fará a travessia subaquática de 5,2 quilômetros de cabos de distribuição, no rio Pará, que vai conectar o distrito de Icoaraci, parte continental de Belém, até a Ilha de Jutuba, que fica no meio do percurso até Cotijuba. Com isso, a Ilha de Cotijuba passa a integrar o Sistema Interligado Nacional (SIN), o que significa aumento da capacidade de atendimento e menos interrupções. O investimento será de R$ 42 milhões.

EM POUCAS LINHAS

► Moradores do conjunto Promorar, em Val de Cães, estão sofrendo com a escassez de água nas torneiras há mais de um ano. O serviço de água só funciona das 8h ao meio-dia. No restante do dia a população fica totalmente sem abastecimento. Em épocas de calor intenso, tomar um banho de chuveiro já é sinônimo de luxo para quem tem caixa d’água.

► No domingo, véspera do Recírio, será realizada a penúltima das 14 romarias da quadra nazarena. É a chamada Procissão da Festa, que deve reunir aproximadamente cinco mil fiéis. Esta romaria é dedicada aos profissionais que atuaram no Círio deste ano, especialmente na grande procissão do segundo domingo de outubro.

► O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Rogério Schietti Machado Cruz, esteve recentemente em Belém para palestrar sobre o tema “Processo Penal Democrático”, durante o seminário que comemorou os 20 anos da Escola Judiciária Eleitoral (EJE), do Tribunal Regional Eleitoral do Pará.



► O governo do Pará entrega amanhã a segunda etapa da obra de construção e pavimentação de 28 quilômetros da rodovia PA-322, na região nordeste. O investimento foi de R$ 47 milhões.



► Vai até 22 de outubro o prazo para submissão de trabalhos para o VI Encontro de Pesquisa em Comunicação na Amazônia, que será realizado de 21 a 23 de novembro. Com o tema “Atravessamentos da Comunicação no Contexto das Amazônias e suas Interações”, o encontro vai reunir estudantes, professores e pesquisadores da área.



► Presente do governador Helder Barbalho para o Papa Francisco, a imagem de Nossa Senhora de Nazaré em cerâmica foi feita por artesãos no bairro Paracuri, em Belém. Com 25 centímetros de altura, a peça foi confeccionada em argila da Ilha de Caratateua, em Outeiro, e tem detalhes em barro terracota de Santo Antônio do Tauá.