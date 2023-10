Lesionado, Neymar deixa estádio de muletas e posta mensagem nas redes: 'Deus determina passos'

Neymar, após sair de campo devido a uma lesão no primeiro tempo do jogo Uruguai x Brasil, manifestou-se nas redes sociais nesta terça-feira (17). O atleta, que deixou o estádio Centenário, em Montevidéu, apoiado em muletas, compartilhou um trecho bíblico e revelou sua fé.

"Esse foi o versículo que eu coloquei antes da partida: 'Em seu coração o homem planeja seu caminho, mas o Senhor determina seus passos'. Deus sabe de todas as coisas. Toda honra e toda glória sempre é tua, meu Deus, independente de tudo. Tenho fé", expressou Neymar.

A suspeita é de uma torção no joelho esquerdo do jogador, no entanto, o médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou que ainda é "cedo" para fornecer um diagnóstico completo. O atacante passará por exames nesta quarta-feira (18) para uma avaliação mais precisa.

Esta é a primeira vez que Neymar enfrenta uma lesão no joelho, apesar de ter um histórico de problemas no tornozelo, principalmente no lado direito. No início deste ano, o jogador passou por uma cirurgia para reparar os ligamentos dessa região.