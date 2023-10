Após jogo contra Venezuela, Neymar teria xingado presidente da CBF, segundo narrador

O narrador esportivo José Carlos Araújo, conhecido como "Garotinho", agitou as redes sociais ao revelar os acontecimentos dos bastidores durante o empate entre a Seleção Brasileira e a Venezuela, na última quinta-feira (12). Segundo o relato do locutor, Neymar teria reagido de forma explosiva depois de ser alvo de pipocas arremessadas por torcedores. O jogador teria dirigido palavras de descontentamento ao presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

"Depois de terminar o jogo, quando o Neymar foi saindo do gramado e levou aquele saco de pipoca, naquele corredor que dá acesso ao vestiário, ele cruzou com o presidente da CBF e foi xingando, mandando tomar naquele lugar, filho disso, filho daquilo… e que não deveria trazer a gente (seleção) para esse lugar para se sujeitar a essas coisas e ser agredido pelo público", iniciou.

"O Neymar xingou de tudo quanto foi palavrão o presidente da CBF. Seguraram ele na hora, aí o Neymar ameaçou: ‘Não vou a Montevidéu’ e contornaram também. O Neymar não jogou nada, quis tomar o apito para apitar o jogo, e agora quer escolher os lugares que a seleção quer jogar", concluiu.

As câmeras, posicionadas fora do túnel que leva aos vestiários, captaram o momento em que Neymar demonstrou sua irritação com os torcedores que o atingiram com as pipocas. Em campo, a Seleção Brasileira ficou apenas no empate em 1 a 1 com a Venezuela, partida realizada em Cuiabá. Esse resultado custou ao Brasil a liderança nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Agora, o time brasileiro se prepara para o próximo desafio contra o Uruguai, marcado para a terça-feira (17), às 21h. A partida promete ser crucial para a equipe, que busca recuperar sua posição de destaque nas eliminatórias e continuar sua jornada rumo à Copa do Mundo.