Casemiro não treina e pode não jogar pela seleção brasileira contra o Uruguai

O volante Casemiro é uma incógnita em relação à participação no jogo da seleção brasileira contra o Uruguai, marcado para terça-feira (17), às 21h (horário de Brasília), no Estádio Centenário.

No primeiro treinamento da seleção brasileira em Uruguai, realizado neste sábado (14), Casemiro não participou das atividades no campo. Em vez disso, ele permaneceu no hotel para receber tratamento fisioterapêutico. A condição será reavaliada no domingo (15) para determinar se ele estará em condições de treinar com a equipe.

O que houve com o Casemiro?

No primeiro tempo da partida em que o Brasil empatou em 1 a 1 com a Venezuela, Casemiro torceu o tornozelo direito, que ficou notavelmente inchado. Apesar das dores, ele permaneceu em campo, mas foi substituído no segundo tempo.

Quem pode substituir Casemiro?

A principal opção para substituir Casemiro é André. Além dele e de Bruno Guimarães, que tem sido o titular, o técnico Fernando Diniz também pode contar com Gerson, que possui um estilo de jogo diferente.