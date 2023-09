Casimiro opina sobre Chico após término com Sonza: 'Sabe que foi babaca'

Em uma live realizada na última quarta-feira, 21, o influenciador Casimiro Miguel, mais conhecido como "Cazé" e amigo próximo de Chico "Moedas", abriu o jogo sobre o término do influenciador com a cantora Luísa Sonza. Os dois amigos estavam juntos participando da Copa Acerj, um torneio de futebol envolvendo jornalistas do Rio de Janeiro, quando a confissão aconteceu.

Cazé descreveu o momento em que Chico "Moedas" compartilhou com ele sobre a traição, um dia antes de Luísa Sonza anunciar o ocorrido na televisão. Ele relembrou o instante: "A gente estava conversando e o Chico meio de canto. Eu falei: 'Cara, o que aconteceu?'. E ele me contou a merda que ele fez. Vim para casa, eram 2 da manhã, e dormi. Quando são 10 horas da manhã, Anna Beatriz (esposa de Casimiro) me acorda e fala que Luísa Sonza está na Ana Maria Braga. E aí aconteceu tudo isso."

A situação piorou para Chico quando seu número de WhatsApp foi vazado, impossibilitando-o de manter contato com seus amigos. Casimiro acrescentou: "Hoje eu não falei com o Chico direito, ele perdeu o Whatsapp pois vazaram o número dele. Quando Ana Beatriz me acordou de manhã falando que Luísa estava na Ana Maria a mensagem nem chegou. O Instagram ele perdeu, não desativou, ele recebeu tanta denúncia que caiu."

Chico Moedas havia ganhado notoriedade nas redes sociais, em grande parte devido aos vídeos que produziu em parceria com Casimiro, uma das figuras mais proeminentes no entretenimento esportivo nos últimos anos. Além disso, Chico também trabalhou como colaborador na "CazéTV". Luísa Sonza, por sua vez, compôs a música "Chico" em homenagem ao que agora é seu ex-namorado.

Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)