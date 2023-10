Fernando Diniz reprova atitude de torcedor que jogou pipoca em Neymar: 'desrespeito'

O técnico Fernando Diniz reprovou a atitude do torcedor que jogou um saco de pipoca em Neymar na saída de campo após o empate da Seleção Brasileira com a Venezuela por 1 a 1, nesta quinta-feira (12), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

"Eu reprovo completamente. Xingar e vaiar, tudo bem. Arremessar um pacote de pipoca não agrega em nada para ninguém. É um desrespeito com quem veio jogar e tentou fazer o melhor possível", afirmou o treinador ao ser questionado sobre o caso.

Neymar também criticou a atitude do torcedor em entrevista aos jornalistas na zona mista. "É triste, obviamente é muito triste, não venho aqui de férias, muito menos para passear, vim fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol e defender meu país", disse o jogador.

Quanto à atuação da Seleção, Diniz rebateu as críticas sobre o time ter ido mal diante da Venezuela. O estado do gramado também foi um ponto de atenção apontado pelo treinador. "Eu acho que a gente pecou em dois aspectos. Término das jogadas, a gente criou chances e não fez, poderia ter feito o segundo, o terceiro, o quarto. Cedeu contra-ataque que não devia. E no gol da Venezuela falhou em coisa que não devia ter falhado. Ajustar a marcação e dar a chance para o adversário finalizar. Mas a equipe não fez uma partida ruim. Terminamos mal as jogadas. Os jogadores sentem essa questão do calor e a dificuldade dessa questão do campo".

Com o resultado, a Seleção Brasileira perdeu a liderança das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O Brasil agora tem sete pontos, dois a menos que a Argentina, que venceu o Peru por 1 a 0.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de OLiberal.com)