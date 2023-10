Seleção Brasileira decepciona e apenas empata com a Venezuela pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira empatou com a Venezuela em 1 a 1, na noite desta quinta-feira (12), na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Gabriel Magalhães abriu o placar, enquanto Bello, de bicleta, igualou. Com o resultado, o Brasil segue invicto em três rodadas das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026, mas perdeu a liderança para Argentina.

Sem inspiração

O técnico da Seleção, Fernando Diniz, teve nova chance de ver na prática o característico jogo de aproximação, característica do comandante. Partindo da direita, o atacante Rodrygo escostava bastante na esquerda, para ajudar Vinícius Júnior, enquanto Neymar tinha liberdade para flutuar pelo meio.

No entanto, ao longo do primeiro tempo, o que se via era um desequilíbrio. Pela esquerda, Vini e Rodrygo não estavam inspirados e, pelo outro lado, o Brasil quase não trabalhou, já que Danilo - lateral defensivo que compõe a zaga - dificilmente apoiava.

As melhores chances vinham em chutes de fora da área. Porém, as tentativas de Neymar, Casemiro e Vinícius foram defendidas pelo goleiro Rafael Romo, um dos destaques da noite.

Gol enganou...

No segundo tempo, a Seleção até começou com mais 'fome'. Vini, Neymar e Yan Couto (lateral mais ofensivo que entrou no lugar de Danilo, lesionado) aceleravam bastante as jogadas e criavam perigo. Mas foi num escateio, aos 5, que veio o gol brasileiro. Cobrança de Ney na cabeça de Gabriel Magalhães que testou firme para fazer o primeiro da partida.

Após o gol, o Brasil teve mais algumas outras oportunidades, mas foi baixando o desempenho. Enquanto isso, a Venezuela passou a acreditar. Se no primeiro tempo, se limitou a ser organizada e fechar o bloco defensivo para fechar os espaços ao Brasil, a adversária passou a ter mais chegada na etapa final, com Savarino, Soteldo e Bello.

Recompensa

A Venezuela teve a recompensa já aos 39. A Venezuela foi trocando passes no meio-campo, até que Savarino achou um cruzamento na medida para Bello que, de bicicleta, fez um golaço para empatar. E assim a partida terminou: Brasil 1x1 Venezuela.

A Seleção volta a campo na terça-feira (17), às 21h, no Estádio Centenário, contra o Uruguai. A partida tem cobertura do portal OLiberal.com.

FICHA TÉCNICA

BRASIL 1x1 VENEZUELA

Local: Arena Pantanal, em Cuiabá (MT)

Data: 12 de outubro de 2023 (quinta-feira)

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Cristian Garay (CHI)

Assistentes: Claudio Urrutia e Miguel Rocha (CHI)

VAR: Juan Lara (CHI)

Gols: Gabriel Magalhães aos 5/2T e Eduard Bello aos 40/2T

Cartões amarelos: Richarlison e André; Yangel Herrera, Tomás Rincón

BRASIL: Ederson; Danilo (Yan Couto), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Guilherme Arana; Casemiro (André), Bruno Guimarães (Gérson) e Neymar; Rodrygo, Vinícius Júnior (Matheus Cunha) e Richarlison (Gabriel Jesus).

Técnico: Fernando Diniz

VENEZUELA: Rafael Romo; Alexander González, Yordan Osorio, Wilker Ángel e Christian Makoun; Samuel Sosa (Eduard Bello), Yangel Herrera (Cristian Cásseres Jr.), Tomás Rincón (Júnior Moreno) e Darwin Machís (Yefereson Soteldo); Salomón Rondón e Sergio Córdova (Jefferson Savarino).

Técnico: Fernando Batista