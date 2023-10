Após empate com a Venezuela, Neymar leva 'pipocada' de torcedores; vídeo

Após o empate da Seleção Brasileira contra a Venezuela, na noite desta quinta-feira (12), o clima ficou quente entre torcedores e Neymar. Durante a saída do camisa 10 do gramado, o jogador levou uma 'chuva de pipoca' como parte das críticas de parte da torcida, que também xingou Neymar. O atacante devolveu as ofensas.

VEJA MAIS

A Seleção volta a campo na terça-feira (17), às 21h, contra o Uruguai. A partida é válida pela quarta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo.