'É um momento muito triste. O pior', diz Neymar sobre lesão no joelho

Após o episódio do jogo da Seleção Brasileira contra o Uruguai, Neymar se pronunciou nas redes sociais e disse que o momento é "muito triste" e o "pior" da carreira. Na partida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, o atacante se chocou com o meia De La Cruz, lesionou o ligamento do joelho esquerdo e agora terá que ficar afastado dos campos por tempo indeterminado.

No X, Neymar agradeceu aos seguidores pelas mensagens de apoio que tem recebido e lamentou o acidente da partida da terça-feira (17).

"É um momento muito triste, o pior. Sei que sou forte, mas dessa vez vou precisar ainda mais dos meus [família e amigos]. Não é fácil passar por lesão e cirurgia, imagina passar isso tudo de novo após 4 meses recuperado. Fé eu tenho, até demais, mas a força eu entrego nas mãos de Deus para que ele possa renovar as minhas", disse.

Relembre

A lesão do jogador brasileiro aconteceu minutos depois do gol de Darwín Núñez, que abriu o placar para a seleção uruguaia, aos 42 minutos. Neymar caiu no gramado, sentindo dores no joelho e foi substituído pelo camisa 9 Richarlison.

Ao deixar o estádio Centenário, em Montevidéu, de muletas, o atleta foi submetido a uma bateria de exames pela equipe médica da Seleção Canarinho. O resultado apontou que o camisa 10 sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior e do menisco.

Assista ao vídeo: