Carlo Ancelotti comenta convocação de Endrick para a Seleção Brasileira: ‘Não me surpreende’

Com a divulgação da lista de convocação de Fernando Diniz para os próximos jogos da Seleção Brasileira pelas Eliminatórias da Copa, o nome de Endrick, atacante do Palmeiras, chamou bastante atenção. O jogador, de apenas 17 anos, é um dos mais jovens da história já convocados para representar o Brasil, escolha que não surpreendeu o técnico Carlo Ancelotti.

“Não me surpreende que tenha sido convocado para o Brasil. Está jogando muito bem. Me parece a recompensa para um jogador jovem que está indo muito bem”, disse o italiano em entrevista coletiva nesta terça-feira (7).

Ancelotti é considerado certo pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), como novo técnico da Seleção em 2024. Apesar dos rumores, o treinador italiano, atualmente no comando do Real Madrid, sempre evita falar sobre o assunto.

VEJA MAIS

Endrick é o jogador mais jovem a ser convocado para a Seleção desde Ronaldo Fenômeno, em 1994. Ele já marcou 11 gols em 47 jogos pelo Palmeiras, sendo 25 atuando como titular e 22 como reserva. Em julho 2024, quanto completar 18 anos, ele vai se transferir para o Real Madrid, venda já acertada pelo Palmeiras em dezembro de 2022.

O atacante estreia com o Brasil em 16 de novembro, contra a Colômbia. Depois encara a Argentina, no dia 21, no Maracanã, no Rio de Janeiro.