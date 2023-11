Após marcar gol pelo Brasileirão, Endrick aparece em Interlagos com o braço imobilizado; entenda

Autor do gol da vitória do Palmeiras sobre o Athletico-PR, pelo Brasileirão, Endrick marcou presença em Interlagos para assistir ao GP São Paulo de F1, neste domingo (5). O jogador estava com o braço direito imobilizado.

Após fazer o único gol do jogo, Endrick machucou o braço depois de uma disputa de bola pelo alto. O atleta realizou exames que descartaram lesão, mas o Palmeiras optou por imobilizar a região lesionada com tipoia como proteção.

Endrick foi à Interlagos acompanhado do pai, Douglas, e posou para fotos com o piloto palmeirense Pedro Boesel e Tiago Costa, auxiliar de Abel Ferreira. O técnico, que é fã de automobilismo, também assiste à corrida na pista, assim como Raphael Veiga e Dudu, que se recupera de uma lesão no joelho