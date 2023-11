Brasil faz maior goleada da história em Mundial Sub-17, contra a Nova Caledônia

O Sub-17 da Seleção Brasileira fez história nesta terça-feira (14), ao golear a Nova Caledônia por 9 a 0, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo da categoria. O jogo foi marcado por Kauã Elias, artilheiro do Fluminense, que fez um hat-trick.

No primeiro tempo, a equipe contou com um gol de Rayan. Estevão marcou um golaço aos 38 e na sequência, Luighi fez o terceiro.

Depois do intervalo, o sétimo gol veio aos 15 da segunda etapa, com João Victor. O oitavo gol, histórico, veio aos 40 minutos, Kauã deixou seu segundo gol na partida. Para finalizar, Kauã Elias marcou mais um, hat-trick do atacante e 9×0 para o Brasil. Confira!

Depois da derrota para o Irã na primeira rodada, o resultado do jogo recolocou a equipe comandada por Philipe Leal em posição farorável, que conseguiu os três primeiros pontos e subiu para a segunda colocação.

Os iranianos também entram em campo nesta terça-feira, 14, enfrentando a Inglaterra, líder da competição, pelo grupo C. Ainda nesta semana, a Seleção enfrenta a Inglaterra na sexta-feira (17), às 09h (horário de Brasília), enquanto a Nova Caledônia disputa contra o Irã, simultaneamente.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)