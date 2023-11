Al-Ittihad quer contratar o atacante Richarlison, afirma jornal inglês

O Al-Ittihad, possível adversário do Fluminense no Mundial de Clubes, está se preparando para a janela de transferências do inverno e em análise para a contratação de Richarlison, atacante brasileiro atualmente no Tottenham.

VEJA MAIS

Segundo o jornal inglês ‘The Telegraph’, o clube saudita já havia tentado a contratação do atacante na janela deste ano, mas o Tottenham não estava interessado em permitir a saída do brasileiro.

Ainda de acordo com a publicação, o Al-Ittihad deve investir novamente no jogador, para formar dupla com o francês Karim Benzema. Na última semana, Richarlison passou por uma cirurgia na região do púbis após fortes dores.

De acordo o técnico do clube inglês, Ange Postecoglou, o atacante deve retornar aos gramados em quatro semanas. “Muito em breve estarei de volta, se Deus quiser 100% recuperado e pronto para os desafios que virão pela frente!”, disse Richarlison em uma publicação.

Seleção Brasileira

Atacante da Seleção Brasileira, Richarlison não entrou na lista de convocados do técnico Fernando Diniz para as partidas contra Colômbia e Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026. Nesta temporada, o jogador marcou dois gols e deu três assistências em 15 jogos, contando as partidas pelo Tottenham e pela Seleção Brasileira.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)