Jornal saudita detalha discussão entre técnico do Al-Ittihad e Benzema: 'Preguiçoso'

A última terça-feira (07) foi marcada pela derrota do Al- Ittihad para o Al-Quwa Al-Jawiya pela Champions League da Ásia e a saída do técnico português Nuno Espírito Santo do comando do time anunciada nesta quarta-feira (08).

A decisão teria sido motivada pela briga entre o treinador e o astro da equipe, Karim Benzema, depois da derrota de 2 a 0.

VEJA MAIS

Segundo a publicação do jornal saudita Al-Riyadiah, Nuno afirmou que o atacante estava sendo “preguiçoso ao pressionar o adversário”. O francês não curtiu a cobrança individual, seguida de palavras duras.

“Não fale só comigo, fale com todo o grupo”, respondeu o jogador. “Você é o líder da equipe, o modelo do jogador e o jogador mais importante. Deve tomar iniciativa e ser um exemplo para todos os jogadores”, retrucou o técnico.

Mesmo com o título de atual campeão saudita, Nuno estava sendo pressionado com os resultados ruins na temporada e contratações de grandes jogadores. Karim havia expressado sua vontade pela saída do técnico.

Ainda de acordo com a mesma publicação, o francês se dirigiu aos diretores do clube, há duas semanas, afirmando que a presença do treinador atrapalhava o progresso da equipe.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)