Campeão da Libertadores pode enfrentar o Al-Ittihad, campeão da Liga Saudita, no Mundial de Clubes

A Fifa sorteou os confrontos e chaveamentos do Mundial de Clubes de 2023, na última terça-feira (5), e o futuro campeão da Libertadores da América poderá jogar com o Al-Ittihad, campeão da Liga Saudita. Para que o confronto ocorra, os sauditas precisam primeiro passar por dois confrontos e chegar à semifinal da competição, que será realizada em dezembro, na Arábia Saudita.

O sorteio definiu que o representante da Conmebol deve enfrentar o vencedor do confronto entre Al Ahly, do Egito, e Al-Ittihad ou Auckland City, da Nova Zelândia, que vão disputar inicialmente para ver quem se classifica. O Manchester City, campeão europeu, deve enfrentar o León, do México, ou o Urawa Reds, do Japão.

VEJA MAIS

Como de costume, o campeão da Libertadores e o campeão europeu já entram direto na semifinal. O jogo de abertura do campeonato é entre o Al-Ittihad, do país sede, e o Auckland City.

Seis equipes já estão definidas para o campeonato, faltando apenas o representante latino, que será o campeão da Libertadores. Fluminense, Palmeiras, Internacional e Boca Juniors ainda estão na disputa.

Esta pode ser a última edição do Mundial tradicional, já que o formato não está garantido em 2024, apesar da Fifa querer manter o formato anual, a entidade quer excluir o país-sede e fazer uma decisão contra o campeão europeu em um país neutro. Já a partir de 2025, o novo Mundial começa, com 32 times e realizado de quatro em quatro anos. O novo formato terá estreia nos Estados Unidos, e Palmeiras e Flamengo já estão garantidos.

Confira os clubes participantes do Mundial de 2023:

Ásia: Urawa Red Diamonds, do Japão, campeão da Champions League da AFC

África: Al Ahly, do Egito, campeão da Champions League da CAF

Europa: Manchester City, da Inglaterra, campeão da Champions League da Uefa

América do Sul: campeão da Conmebol Libertadores, a decidir entre os semifinalistas Boca Juniors, Fluminense, Internacional ou Palmeiras.

América do Norte, Central e Caribe: León, do México, campeão da Concachampions

Oceania: Auckland City, da Nova Zelândia, campeão da Champions League da OFC

País-sede: Al-Ittihad, campeão da Liga Saudita