Em sorteio, Uefa define os oito grupos da Champions League; confira

Nesta quinta-feira (31), no Grimaldi Forum, em Mônaco, a Uefa sorteou os grupos que irão disputar a Champions League 2023/2024. Nesta fase, está proibido o confronto entre clubes de um mesmo país, e os participantes foram divididos em quatro “potes”, com os campeões das principais competições da temporada passada no primeiro.

O atual campeão da competição, Manchester City, caiu no Grupo G, considerado acessível, com RB Leipzig, Estrela Vermelha e Young Boys. O vice-campeão, Inter de Milão, ficou no Grupo D, e vai enfrentar o Benfica, Red Bull Salzburg e Real Sociedad.

O “grupo da morte” da competição é o Grupo F, com o sete vezes campeão Milan, que joga contra o Borussia Dortmund, que já conquistou o título uma vez, além de Paris Saint-Germain e New Castle.

No Grupo A, haverá também um grande confronto, com Manchester United tendo o Bayern de Munique como um de seus adversários, além de Copenhagen e Galatasaray. Os times inglês e alemão já se enfrentaram na final de 1998/1999, e no último encontro dos clubes em 2014, os alemães do Bayern levaram a melhor nas quartas de final.

Confira os grupos:

Grupo A

Bayern de Munique

Manchester United

FC Copenhagen

Galatasaray

Grupo B

Sevilla

Arsenal

PSV

Lens

Grupo C

Napoli

Real Madrid

Braga

Union Berlin

Grupo D

Benfica

Inter de Milão

Red Bull Salzburg

Real Sociedad

Grupo E

Feyenoord

Atlético de Madrid

Lazio

Celtic

Grupo F

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Milan

Newcastle

Grupo G

Manchester City

RB Leipzig

Estrela Vermelha

Young Boys

Grupo H

Barcelona

Porto

Shakhtar Donetsk

Royal Antwer