Mbappé pode assinar contrato com Real Madrid nas próximas horas, afirma jornal espanhol

O destino de Mbappé ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira, 30. O jogador do PSG está próximo de assinar contrato com o Real Madrid nas próximas horas, afirma a publicação do jornal espanhol ‘Vozpopuli’.

De acordo com o veículo, os parisienses receberiam o valor de 50 milhões de euros, de uma suposta multa.

Ainda neste ano, Kylian Mbappé entregou um pedido formal à diretoria do Paris Saint-Germain, afirmando que não gostaria de permanecer na França. Entre os fatores para a saída do craque, estão as baixas recentes do time, como a saída de Karim Benzema e a recuperação de Vini Jr., que teve um lesionamento confirmado na última terça-feira, 29.

O atleta teria contrato no clube merengue até janeiro de 2024 e, dessa forma, o verão europeu se tornou a última oportunidade do PSG lucrar com a saída de Mbappé. Como substituto do camisa 7, o PSG está observando Kolo Muani, jogador do Eintracht Frankfurt, da Alemanha.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)