Neymar curte publicação sobre Mbappé não o querer no PSG: 'Foi treinar feliz'

Em meio à novela da transição para o Al-Hilal, da Arábia Saudita, enquanto ainda fazia parte do Paris Saint-Germain (PSG), o atacante Neymar se envolveu em mais uma polêmica. Pela rede social, o jogador brasileiro curtiu uma publicação de uma página de futebol que sugeria que Kylian Mbappé não o queria no mesmo elenco.

O post curtido ainda afirma que Mbappé estaria feliz com a saída do brasileiro. "No verão passado, Kylian Mbappé deixou claro ao PSG que não havia mais espaço para ele e Neymar no mesmo elenco. Por coincidência no dia que Neymar praticamente foi anunciado no Al-Hilal, Mbappé voltou aos treinos super feliz", diz a legenda.

A curtida de Neymar gerou discussões acaloradas entre os fãs e seguidores do futebol, que voltaram a incitar a rivalidade entre os jogadores.

Mbappé havia sido reintegrado à equipe do PSG no domingo anterior, após o que foi descrito como "conversas positivas" com o clube. Rumores apontavam que o jogador estava reconsiderando a possibilidade de renovação contratual com o time e que, inclusive, aguardava proposta do Real Madrid.

No mesmo dia, Neymar aceitou a oferta do Al-Hilal e confirmou sua saída da França após seis temporadas no PSG. Segundo a imprensa francesa, a transferência do craque estava estimada em 90 milhões de euros, podendo chegar a € 100 milhões com alguns bônus.

