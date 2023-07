Mbappé recusa oferta milionária do Al-Hilal e diz que quer ficar na Europa

O craque Kylian Mbappé, atual atacante do Paris Saint-Germain, recusou a tentadora oferta do clube saudita Al-Hilal, que chegava a € 200 milhões (R$ 1 bilhão) em ganhos anuais. O jogador, de 24 anos, demonstrou sua preferência por permanecer no cenário europeu, mesmo que isso signifique esperar até o fim da janela de transferências para definir seu futuro.

As informações sobre a recusa foram divulgadas pela imprensa espanhola, com destaque para o jornalista especializado em mercado do futebol, Fabrizio Romano. Segundo o repórter, não houve qualquer negociação entre Mbappé e o Al-Hilal. Embora o PSG tenha aceitado uma tentadora proposta de € 300 milhões (R$ 1,5 bilhão) do clube saudita, é importante ressaltar que o atacante não pode ser obrigado a aceitar a transferência, e a operação só se concretizaria com o acordo de todas as partes envolvidas: jogador e ambos os clubes.

De acordo com o site espanhol Relevo, o jogador estaria até mesmo disposto a enfrentar um ano de afastamento pelo PSG, ao invés de se mudar para a Arábia Saudita. Essa determinação por parte de Mbappé foi mencionada também pelo diário As, em reportagem publicada nesta quinta-feira.

Enquanto aguarda o desfecho da situação, o atacante segue realizando seus treinos afastado do elenco principal do PSG, que está em pré-temporada no Japão. Recentemente, Mbappé foi flagrado sorridente ao posar para fotos e dar autógrafos a fãs, mostrando tranquilidade em meio às especulações sobre sua permanência no clube francês.

Vale destacar que, caso se mantenha no PSG e enfrente possíveis sanções, Mbappé ainda receberia cerca de € 100 milhões (R$ 524 milhões) pelo ano. Além disso, veículos de imprensa franceses e espanhóis enfatizam a aparente calma do jogador durante o litígio com seu atual clube. Além do contrato vigente com o PSG, o atacante possui um acordo que lhe garantiria € 80 milhões (R$ 419 milhões) como cláusula de fidelidade, caso permaneça no time na temporada 2023/24.

Com a janela de transferências se encerrando em 1º de setembro, Mbappé deve aguardar até os últimos instantes para tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro. Seu desejo sempre foi atuar no Real Madrid, o que poderia levar o PSG a aceitar uma oferta menor do clube espanhol, evitando perdê-lo sem custos e permitindo que o atacante realize seu sonho de jogar em uma das maiores equipes da Europa.