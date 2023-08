Neymar fecha com Al-Hilal por R$ 860 milhões em duas temporadas, diz jornal

Parece que os dias de Neymar no Paris Saint-Germain estão contados. O craque teria aceitado a proposta do Al-Hilal, da Arábia Saudita, por duas temporadas, time dirigido por Jorge Jesus. Pelo menos é o que diz o jornal "L'Équipe", de que o brasileiro receberia 160 milhões de euros, o que equivale a quase R$ 860 milhões. Para servir de comparação, o PSG, em 2017, contratou Neymar por £ 222 milhões, a mais cara da história do futebol.

Agora, com o sinal verde do atacante brasileiro, as negociações entre PSG e Al-Hilal devem continuar neste domingo (13). O contrato de Neymar com o atual clube vai até 2027. De acordo com a emissora francesa RMC Sport, o clube saudita já teria chegado no valor pedido pelo Paris Saint-Germain (60 milhões de euros) e estava apenas aguardando o "sim" de Neymar para finalizar o negócio com o craque.

A ESPN disse que o pai de Neymar foi o responsável por ir até Arábia para conversar com os sauditas a respeito da negociação. A possibilidade de o jogador ir para Arábia começou a ser especulada no início da semana. A princípio, a vontade do brasileiro era retornar para Espanha, ao Barcelona, mas parece que o técnico Xavi não curtiu a ideia, conforme informado pela ESPN. Foi então que o Al-Hilal itensificou a conversa com Neymar.

O atacante já teria até mesmo aceitado baixar o valor que recebe para retornar ao Barcelona, e receberia um salário líquido de $13 milhões de euros por ano. Atualmente, recebe $55 milhões de euros no PSG. O atacante já teria até mesmo aceitado baixar o valor que recebe para retornar ao Barcelona, e receberia um salário líquido de $13 milhões de euros por ano. Atualmente, recebe $55 milhões de euros no PSG.