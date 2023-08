Neymar e Barcelona já acertaram retorno do craque e aguardam liberação do PSG

Já está tudo certo para o retorno de Neymar ao Barcelona, e o jogador e o clube já chegaram a um acordo. Agora, o atacante brasileiro só aguarda a liberação do Paris Saint Germain para voltar a jogar na Espanha.

As informações são do programa de TV espanhol “El Chiringuito”, que afirmou que o Barça e o jogador esperam apenas que o PSG aceite a rescisão do contrato para que Neymar chegue a custo zero. A negociação aconteceu depois que o jogador foi informado pelo PSG que não fazia parte dos planos do clube para a temporada, apesar do contrato até 2025, com cláusula que poderia gerar extensão até 2027.

O atacante já teria até mesmo aceitado baixar o valor que recebe para retornar ao Barcelona, e receberia um salário líquido de $13 milhões de euros por ano. Atualmente, recebe $55 milhões de euros no PSG.

O custo seria um dos motivos do Barça querer o jogador de volta, já que está com sérios problemas financeiros, tendo inscrito, até o momento, somente 13 jogadores na La Liga. A equipe estreia neste domingo (13), no Campeonato Espanhol.